Un 1er mai pour les travailleurs et contre le Front National

La CFDT Pays Basque, Bizi !, la Ligue des droits de l’homme, l’UNSA enseignants, Les Bascos, les députées Sylviane Alaux et Colette Capdevielle ainsi que la fédération du Parti socialiste 64 signent un appel en commun. Ils se disent inquiets que le Front National soit "aux portes du pouvoir" et insistent : "La situation est pire qu’en 2002, Marine Le Pen a obtenu plus de voix que son père il y a quinze ans, plus de 7 millions de voix !" Ils appellent donc conjointement à se "mobiliser dans la rue" à l'occasion du 1er mai et donnent rendez-vous à 11 heures, place Sainte Ursule.

La CGT 64 et la FSU appellent "tous les salariés, actifs, retraités, privés d’emploi à participer aux manifestation du 1er mai". Les raisons fleurissent dans le communiqué : l’augmentation des salaires dans le privé et la hausse du point d’indice dans le public, la défense du pouvoir d’achat des retraités, l’abrogation de la loi travail, des lois Macron et Rebsamen, la diminution du temps de travail, le refus du racisme et du sexisme, la défense de la Sécurité sociale ou encore l’arrêt des cadeaux aux patrons. Le rendez-vous est donné à 11 heures, à Bayonne place Sainte-Ursule, à Hendaye devant la mairie, et à Mauléon au centre multi-services.

Le mouvement EH Bai appelle aussi à "participer massivement" aux mobilisations syndicales du 1er mai, à Bayonne et à Mauléon. Pour trois raisons : la défense des droits et des conquêtes sociales des travailleurs-euses ; pour dénoncer les politiques néo-libérales mises en oeuvre en Europe et dans l'État français que, selon EH Bai, Emmanuel Macron propose "d’accentuer encore" ; pour "clamer le refus du projet honteux et xénophobe" porté par le Front National.