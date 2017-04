Fêtes de Bibi Beaurivage : c'est parti !

C'est ce soir que les fêtes de Bibi Beaurivage reviennent à Biarritz. Mais avant ce coup d'envoi officiel, il y a toujours quelques évènements organisés en amont. Cette année, pour ne pas oublier la tragédie de Gernika, le concert Gora Bibi l'aura évoquée ce mercredi 26 avril en l'église Saint-Martin.

Pour ses noces d’Opale, les fêtes ont décidé de faire un petit retour vers le passé. Ou plutôt quelques-unes de leurs anciens traditions. Histoire de ne pas perdre le fil de leur histoire car d’année en année, elles attirent la foule.

"Le samedi, nous organisons le repas du quartier, sur la place Pradier, réservé aux habitants de Bibi-Beaurivage, nous voulons rappeler les valeurs de Bibi !" sourit Jean-Marc Pees, le président du comité des fêtes de Bibi Beaurivage.

Petit clin d’oeil au temps passé où le zikiro du dimanche se déroulait sur la place Pradier, sous un soleil torride parfois ou la menace de pluie. Mais la place Pradier était devenue trop étroite aux emmanchures, victime heureuse de son succès. Les convives sont passés de quelques 300 à plus de 700. Alors depuis plus d’une dizaine d’années ils sont accueillis sous chapiteau au-dessus de la côte des Basques, pour des raisons de sécurité.



Ce n’est pas le seul petit retour aux sources : "Il y avait toujours un toro de Fuego. Les plus anciens s’en souviennent." Le toro de fuego revient donc, samedi et dimanche.

Des nouveautés ont aussi cours cette année. L’association culturelle basque de Biarritz Arroka organise une rassemblement des danborradas d’Iparralde. Plus de 180 participants défileront ainsi le 1er mai entre Bibi et le centre-ville. Sans oublier un nouveau spectacle de Burrunka, un encierro txiki, le txupinazo…

L’organisation de ces fêtes rassemble 150 bénévoles, outre les vingt-cinq membres du comité.