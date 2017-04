Barthélémy Aguerre joue les entremetteurs

"Si Jean Lassalle se présente, il gagne. MoDem ou pas MoDem, Macron ou pas Macron", assure Barthélémy Aguerre, son suppléant en 2012. L'homme est élu depuis 2002 sur la circonscription basco-béarnaise où il atteint les 16 % dans son aventure présidentielle, ce printemps 2017.

Une aventure toute personnelle - il s'est mis en congés du MoDem - qui lui a attiré les foudres de François Bayrou, le nouvel homme fort du département depuis son alliance avec Emmanuel Macron. Un accord prévoit en effet que des députés MoDem intègrent le groupe "majorité présidentielle" à l'Assemblée.

"Bayrou fait ses calculs", relate Barthélémy Aguerre, qui l'a rencontré mercredi. "Il est en froid avec Lassalle mais plus il aura de députés, plus il sera heureux." D'un autre côté, si Lassalle décide d'y aller, hypothèse la plus probable, il laisse plutôt sous-entendre que ce serait sans étiquette. "Actuellement, il médite. Les annonces seront faites après le second tour."

Une chose est sûre, Barthélémy Aguerre se verrait bien une nouvelle fois suppléant. "Je fais les dossiers, il donne la direction. Nous sommes une équipe qui gagne." Et de poursuivre : "À droite, Inchauspe et Oxibar se cannibalisent. À gauche, Uthurry rêve d'avoir l'investiture En Marche mais devra se contenter d'un soutien d'Hamon. Ça laisse un boulevard au centre. Et un candidat de la société civile, inconnu, ne pèsera rien."