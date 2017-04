Euskal Herria Zadiste, une nouvelle tournée de rencontres et de solidarités

C’est hier soir à Bayonne qu’a débuté la tournée du groupe de zadistes de Notre-Dame-des-Landes au Pays Basque. Une initiative née lors du festival Euskal Herria Zuzenean 2016. Cette fois-ci la nouvelle tournée traversera les sept provinces du Pays Basque et plusieurs rendez-vous sont déjà donnés jusqu’au 6 mai prochain.

Le groupe venu de la ZAD exposera la situation actuelle à Notre-Dame-des-Landes, leurs modes d’organisation, leurs relations avec les autres structures opposées au projet d’aéroport, les perspectives au lendemain de l'élection présidentielle française…

A la clef, la présentation d’une initiative commune qui verra bientôt le jour sur la ZAD : la construction d’un centre de luttes internationales et l’organisation d’une nouvelle brigade basque en août, dans le cadre d’un grand camp d’été.

"Promouvoir les cultures populaires et les alternatives plurielles, mettre en place des outils et modes de vie participatifs, joindre les résistances diverses… Sur les champs des sorcières de Lekorne, du Pays Basque, des ZAD et du monde, convaincu-e-s que ces valeurs ne sont pas de simples concepts, nous voulons maintenant faire converger les initiatives qui apparaissent partout, pour inventer de nouvelles dynamiques unitaires, à long terme", ajoute EHZ.

En 2016, le groupe était alors venu prêter main forte au montage du festival et participer à ses conférences. Une première tournée de réunions publiques avait ensuite été organisée au Pays Basque Sud.

"Ce premier contact a intéressé et rapproché divers groupes et associations du Pays Basque, les projets collectifs travaillant sur l’écologie, l’agriculture biologique, l’autogestion, le féminisme, la désobéissance ou l’internationalisme étant également très nombreux chez nous", commente EHZ.

Programme de la tournée :

- 27 avril. Hendaye, 19h30 au Gaztetxe

- 28 avril. Ainhice-Mongelos, 20h30 à EHLG, Euskal Herria Laborantxa ganbara

- 29 avril. Tardets-Sorholus, 19h à Xahoenea

- 2 mai. Altsasu, 18h au Gaztetxe

- 3 mai. Gasteiz, 19h au Gaztetxe

- 4 mai. Beasain, 19h au Gaztetxe

- 5 mai. Lezo, 18h30 à Txerrimuño

- 6 mai. Donostia, 16h au Bulebar