Oier Gomez est libéré

Lundi, le tribunal d'application des peines acceptait la suspension de peine du détenu basque Oier Gomez, atteint d’un cancer en phase terminale. Ce mercredi, la Chambre de l’instruction a accepté sa remise en liberté dans le cadre des trois mandats d’arrêt européen émis contre lui.

"Il sera libéré dans les prochaines heures et transféré vers un service normal de la Pitié-Salpétrière à Paris. Il sera ensuite hospitalisé à Bayonne", a expliqué son avocate Clara Rouget. Le collectif Bagoaz a salué une victoire "au goût amer", estimant qu’il aurait dû être libéré dès son premier cancer, en 2013.



"D’autres situations dramatiques ne doivent plus se produire", a déclaré la porte-parole. Le collectif salue par ailleurs une telle décision, "une première", qui tient compte de la nouvelle situation politique du Pays Basque et espère que d'autres pas seront faits en faveur du processus de paix. Il interpelle en ce sens les candidats aux élections législatives, afin qu'ils portent ce dossier à Paris.

Une mobilisation aura lieu le 6 mai prochain à Gasteiz, pour demander la libération de tous les détenus gravement malades, des conditionnables et le rapprochement de tous les détenus.