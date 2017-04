Conférence sur le conflit au Sahara occidental

Le vendredi 5 mai, l'association Baltsan, en collaboration avec Harremana, organise une conférence-débat sur le conflit au Sahara occidental. Avec Beñat Hach Embarek Irizar (basco-sahraoui), Salah Amaidan (réfugié politique, coureur de semi marathon, licencié au BO) et l'APSO (Amis du Peuple du Sahara Occidental).

Les intervenants aborderont la situation du peuple sahraoui et un conflit dont on ne parle pratiquement jamais. Les questions sont nombreuses : où en est le référendum d'autodétermination demandé par une résolution de l'ONU en 1988 et constamment entravé par le Maroc ? Comment résiste le peuple sahraoui à la répression du Maroc (les graves événements d'Aaiun en 2010 sont encore en mémoire) et à l'exploitation de ses réserves naturelles par le Maroc faisant fi du droit international ? Et comment être solidaire ?

Cette conférence débat entre dans le cadre de la 2ème édition de “Zokoa Munduan”, organisée par l’association Harremana le dimanche 7 mai : "Ce moment de rencontre entre la culture basque et les cultures du monde sera l'occasion cette année de soutenir le peuple sahraoui du Sahara Occidental."

Les interventions seront en euskara et en français, avec une traduction simultanée.