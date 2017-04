Exposition 'Artiste Cro-magnon’ à Amikuze

C’est une nouvelle exposition que l’atelier de création artistique du foyer de vie de l’ADAPEI d’Espiute proposera du 3 au 31 mai prochain, à la médiathèque d’Amikuze. Les résidents ont travaillé sur un projet original, animé par Brigitte Caroff, "Artiste cro-magnon". Avec en tête une question : "D’où nous vient cette capacité à créer ? Depuis quand existe-t-elle chez les humains ?"

Avec l’aide de Monique Peytral, les artistes de l’ADAPEI ont découvert les peintures préhistoriques et particulièrement son travail de reproduction à Lascaux II, puis ils ont cherché dans leur environnement les traces de ces premiers artistes.

Des cro-magnons comme les autres

"Nous avons parcouru Brassempouy où, il y a 23 000 ans, Cro-magnon sculptait 'la Dame', superbe petite figurine. Le site d'Isturitz–Oxocelhaya, habité depuis 80 000 ans, est orné de sculptures et de peintures rupestres, sans oublier la grotte Etxeberri de Camou Cihigue, la plus proche de notre lieu de vie mais malheureusement dégradée et fermée actuellement. Nous avons donc travaillé sur documents. Ces recherches ont été nos sources d’inspiration", expliquent Paul Dufourq, René Mongil, Michel Lemardeley, Jean-Germain Peyroutet, André Bérot, Rémi Pucheu, Roger Etcheberry et Brigitte Caroff qui se disent "des cro-magnons comme les autres".

Les résidents exposeront avec Gonzalo Etxebarria et Patxi Lascaray. Le but de cet atelier d’expression, qui existe depuis 2013, "dépasse la création, puisqu’il consiste à utiliser l’art comme levier d’intégration et de reconnaissance sociale".

Du 3 au 31 mai, entrée libre. Renseignements : Médiathèque Amikuze, place de l’église, 64120 Saint-Palais, au 05 59 65 28 72 ou sur le site mediathequeamikuze.fr.