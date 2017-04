Les surprises de l'élection présidentielle au Pays Basque

C’est à Osserain-Rivarreyte qu’Emmanuel Macron a réalisé son plus joli score au Pays Basque. Le candidat d’En Marche ! a de fait obtenu 36,31% des voix, devant Mélenchon (17,26%). Autre village où Emmanuel Macron dépasse les 30% : Bassussarry. Avec 30,69% des voix, le candidat y devance d’une tête François Fillon (27,99%) et de deux Jean-Luc Mélechon (15,22%). A Guéthary et Anglet, il frôle les 30% avec respectivement 29,93% et 28,50%.

A Biriatou ou le maire est divers droite, Jean-Luc Mélenchon décroche la première place avec 29,93% des voix. Le village s’est ainsi détourné du Parti socialiste qui en 2012 avait ravi la palme. François Hollande y avait obtenu 31.72% des voix devant Nicolas Sarkozy (19,58%). Cette fois-ci Benoît Hamon régresse en 5eme position à 9,15%. Emmanuel Macron arrive 2eme avec 20,07%.

Percée de Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de France Insoumise fait un aussi bon score sur la rive droite de l’Adour, à Boucau avec 29,48% des voix. Emmanuel Macron tient une seconde position avec 24,63%. A noter que le candidat du PS dont est issu le maire de la commune reste dans une ligne nationale avec 7,21%. Dans la commune voisine et socialiste, à Hendaye, le candidat est aussi arrivé en tête avec 26,24% des voix. Comme à Mauléon avec 26,46% ou Lohossaoa avec 20,85%.

C’est à Amorots-Succos, Hosta et Biarritz que le candidat des Républicains s’impose le plus franchement. François Fillon y dépasse d’ailleurs le seuil des 30%, avec dans la première 32,33%, dans la seconde 32,20% et dans la cité balnéaire 32,17% des voix. A Ibarolle, Juxue, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied de Port ou Saint Palais, il oscille autour des 27%. Avec 3,45%, il obtient son pire score à Bunus où Jean Lassalle (25,29%) ravit la première position.

Sur certaines communes, le député sortant de la 4e circonscription devance largement ses adversaires. Il obtient 34,09% à Juxu, son plus beau score, devant Jean-Luc Mélechon (18,25%), 30,93% à Urepel devançant Emmanuel Macron (19,59%) ou encore 28,47% à Suhescun loin devant le candidat de France Insoumise (18,25).

Etcharry l'exception

Sans trop de surprise, la chef de file du Front national plante sa flamme sur le territoire d’Etcharry où elle arrive en tête avec 28,40% des voix. C’est la seule commune basque où Marine Le Pen se tient sur la première place du podium. A Guiche elle accède à la seconde position avec 19,96% derrière Jean-Luc Mélenchon qui la coiffe au poteau avec 20,15% des voix.

Nicolas Dupont-Aignan qui sur le Pays a récolté 3,42% des voix double la mise à Guiche. De son côté, Philippe Poutou qui sur le Pays Basque a obtenu 2,15% des voix en a engrangé 10% à Gabat où François Fillon arrive en tête du premier tour, suivi par Emmanuel Macron (24,67%). Enfin, François Asselineau dépasse le seuil des 1 pour cent, avec 1,79% des voix à Osserain-Rivarreyte.