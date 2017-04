Emmanuel Macron décroche la première place au Pays Basque

Au Pays Basque Nord, Emmanuel Macron accède à la première place du podium, avec 25,06% des voix (45 012 votes), mais les électeurs n’y ont pas suivi la ligne générale dessinée au plan de l'Hexagone. Marine Le Pen, qui arrive seconde sur le territoire français, régresse ici à la 4ème place avec 21 739 votes (12,10%). A noter qu’entre les deux élections présidentielles de 2017 et 2012, elle améliore son score et grignote quelque 1 227 voix de plus.

Entre les deux duellistes qui se retrouveront ainsi au second tour de l’élection présidentielle, François Fillon, 2ème place, engrange 38 753 votes, soit 21,58% des voix, suivi par Jean-Luc Mélechon avec 34 468 votes (19,19%). Ce dernier fait mieux qu’à l’élection de 2012 et gagne ainsi une place.

Jean Lassalle, député sortant de la 4e circonscription basco-béarnaise, tire son épingle du jeu et obtient 7,69% des voix. Suivi de peu par Benoît Hamon, grand perdant de cette élection, avec 7,48%, Nicolas Dupont-Aignan (3,42%), Philippe Poutou (2,15%). François Asselineau, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade ne dépassent pas le seuil des 1% avec respectivement 0,72%, 0,47% et 0,13% des voix exprimées.

En 2012, c’est François Hollande (28,04%) qui était arrivé en tête au Pays Basque, devançant de peu Nicolas Sarkozy (27,20%). François Bayrou qui cette année s’est rallié au candidat de En Marche ! arrivait en 3ème position (13,92%) et Jean-Luc Mélechon 4ème (11,61%).

La candidate du Front national accèdait à la 5ème place avec 11,19% des votes. Puis Eva Joly (3,59%), Philippe Poutou (2,23%), Nicolas Dupont-Aignan (1,45%). Nathalie Arthaud (0,54%) et Jacques Cheminade (0,23%) restaient comme cette année sous la barre des 1 pour cent.

Hier ce sont 230 435 électeurs inscrits qui, au Pays Basque, étaient appelés à voter pour ce premier tour de l’élection présidentielle. 183 810 se sont déplacés dans les bureaux de vote, soit un taux de participation de 79,77%. En légère baisse par rapport à la précédente élection de 2012.