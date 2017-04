Un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Un duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen c’est, selon les dernières estimations diffusées par l’institut Ipsos-Sopra Steria, ce qui attend les électeurs français pour le second tour de l’élection présidentielle. Le candidat d’En Marche ! se positionne en tête du premier tour en remportant 23,7% des suffrages exprimés. Il est suivi de près par la candidate du Front National (21,9 %). Les instituts de sondage les plaçaient comme favoris lors de ces dernières semaines de campagne.

Très vite, de nombreux ténors des Républicains et du Parti socialiste ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et faire barrage contre le Front national. Un appel relayé par leurs candidats : François Fillon, arrivé en troisième position avec 20%, et Benoît Hamon, arrivé en cinquième position avec 6,3%, ont déclaré qu’ils voteraient en sa faveur. La claque est cependant sévère pour les partis traditionnels de la gauche et de la droite, rejetés par les votants du premier tour.

Le front républicain s’organise peu à peu. S’y ajoute Europe écologie les verts, l’UDI, le PCF. Mais Jean-Luc Mélenchon, qui enregistre 19,2% des suffrages exprimés et visiblement déçu par ce score, n’a pas voulu donner de consigne de vote. Pour lui "les deux [candidats] comptent s’en prendre aux acquis sociaux les plus élémentaires". Nathalie Artaud a elle annoncé qu’elle voterait blanc tout en rejetant le FN et "sans croire que Macron est un barrage". Nicolas Dupont-Aignant, lui, l’a dit franchement, il votera Emmanuel Macron au second tour. Pour Philippe Poutou, "Macron n’est pas un rempart contre le FN" et "il n’y a pas d’autre solution que de reprendre la rue".



Un mot sur l’abstention. Car elle était redoutée pour ce scrutin. Une abstention record de 27 voire 28%, de l’ordre de celle de 2002 (28,02%), était d'ailleurs annoncée par les études d’opinion. Mais même si elle est significative, fixée à 23%, elle est moins importante que prévue.