Larralde et Bilbao faciles à Garazi

Le grand Peio Larralde

Si les Baigorriar Philippe Bielle et Ximun Lambert auront fait illusion durant la première dizaine, Peio Larralde et Bixintxo Bilbao n'auront pas trainé pour prendre le jeu à leur compte et dominer très facilement les débats.

On a retrouvé le Peio Larralde des grands jours : accrocheur, accélérant le jeu avec ses volées apuña, variant le jeu à gauche et à droite face au gaucher Bielle, Peio Larralde a su imposer son jeu, jouant en grande confiance.



Son partenaire Bixintxo Bilbao a, lui, joué en costaud avec de lourdes frappes azpitik tout droit, condamnant Lambert à de nombreuses marches arrière et à livrer des pelotes dont a su profiter l'avant hazpandar qui n'en demandait pas tant. Frappes pas très conventionnelles pour le jeu du trinquet mais qui ont été très efficaces face à un Ximun Lambert dominé au Garat.



De leurs côtés, les Baigorriar ont eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout, même s'ils n'ont pas pu répondre au rythme imposé par Larralde et Bilbao. Les spectateurs ont vu une partie en sens unique, et sont restés quelque peu sur leur faim ce samedi dans le pays de Garazi.



Finale indécise dimanche

C'est à présent une finale fort intéressante qui est proposée aux pilotazale dimanche prochain, à 11 h, au trinquet Moderne de Bayonne. Waltary et Guichandut ont fait forte impression vendredi à Anglet, face à une équipe difficile à manœuvrer. Larralde et Bilbao tâcheront de changer la stratégie de jeu, car si Guichandut réitère sa partie de vendredi, il saura profiter des lourdes frappes non placées de Bilbao.

Le trinquet Moderne avec toutes ses spécificités convient aux quatre joueurs. Le duel entre les avants Waltary et Larralde devrait aussi faire des merveilles. En poule, Larralde et Bilbao l'avaient emporté 40 à 31 au trinquet de Pau. Le retour en Pays Basque pour la partie à gagner, celle de la finale, s'annonce indécise et passionnante.