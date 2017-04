Grippe aviaire : les services de l'Etat reculent à nouveau

A l’appel d’ELB, la mobilisation est arrivée dès potron minet autour des trois élevages du Pays Basque qui refusent l’abattage de leurs volailles. Parmi les personnes présentes, des paysans, des citoyens et de nombreux élus dont la conseillère départementale Isabelle Pargade, à Gabat.

Il semble que les services de l’Etat avaient bien l’intention d’intervenir aujourd’hui et procéder à l’abattage des canards et des poules pondeuses des trois élevages sains. A l'appui de leur intervention, des cars de police. A Gabat, les forces de l’ordre bottées et casquées ont lancé des gaz lacrymogènes.

A Barcus, environ 400 personnes ont bloqué l’entrée de l’élevage. Pas loin d’eux, sept cars de police qui veillaient ont fini par quitter les lieux.