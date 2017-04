Un moteur de recherche en euskara

Le moteur de recherche français Qwant a annoncé vendredi après-midi, à l’hôtel Serge Blanco d’Hendaye, le lancement d’une version dédiée au Pays Basque : Qwant.eus. Cette version, soutenue par La Ocean tech, offrira une interface intégralement traduite en euskara. Son but ? Aider à dynamiser l’écosystème numérique, culturel et économique de l'ensemble du Pays Basque, Nord et Sud.



Des éditions régionales existent déjà pour la Corse, Qwant.corsica, et pour la Bretagne, Qwant.bzh. Créé en 2013, le "Google français" dit ne pas tracer ses utilisateurs afin de garantir la vie privée et se veut neutre dans l’affichage des résultats. En février, le président de Qwant, Eric Leandro, a réussi une levée de fonds de 18,5 millions d’euros qui s’ajoutent aux 25 millions déjà obtenus auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI).