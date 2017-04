Trois réunions publiques à Biarritz

Le maire de Biarritz, Michel Veunac, va expliquer au cours de trois prochaines réunions publiques les gros chantiers que va connaitre la cité balnéaire cette année.

La première se déroulera le mardi 25 avril. Et c’est de Tram’Bus dont l’édile parlera.

Le jeudi 4 mai, le sujet sera la Côte des Basques, avec d’un côté le confortement des falaises de Marbella et de l'autre la requalification paysagère à partir de la villa Belza. Une villa qui d’ailleurs se refait une beauté en ce moment, et si c’est là décision privée, elle tombe pile poil à l’heure.

Et enfin le mardi 9 mai, le maire abordera le thème du plateau sportif d’Aguiléra. A la clef la rénovation et la construction d’équipements sportifs et logements en périphérie. On en saura sans doute plus sur le nombre de lignes de la piscine future…

Ces trois réunions publiques se tiendront à l’auditorium du Bellevue, toutes à 18h30.