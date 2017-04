Du street art à Bidache avec Taroe

Avec le concours du centre d’Art Spacejunk de Bayonne, l'Association Bidache Culture propose de vivre en direct la réalisation d'une fresque murale et d'aller à la rencontre de l'artiste, le biarrot Taroe, le 1er mai prochain à 15h30.

Né à Biarritz le 6 avril 1981, Taroe découvre l’univers du Graffiti en 1995. Autodidacte et passionné, il fait ses armes sur les murs des usines désaffectées, terrains vagues qui jalonnent son chemin, de son Pays Basque natal jusqu’a New York, Berlin en passant par Madrid, Bangkok, Hanoï, Pondichery, ou encore Paris où il réside de 2005 à 2015.

Il se passionne alors pour le design et la typographie, et développe sa propre identité graphique en parallèle de la peinture. Il multiplie les performances et les collaborations (live painting, décors de films, spots publicitaires, logos, illustrations…) en peinture comme en graphisme. Son thème de prédilection , "la jungle urbaine". A l’école de Bidache, il a également initié les jeunes élèves au street art où une autre fresque est en cours de réalisation et sera également présentée.

La réalisation de la fresque se déroule à l'occasion des 7 Arts de Bidache, le 1er mai de 10 à 18 heures. Une quarantaine d'artistes présenteront les œuvres des 7 arts suivants : peinture, sculpture, céramique, gravure, photographie, miniature, patchwork.

Certains d'entre eux proposeront des animations : démonstrations de l'art de la gravure, du portrait... Dégustation de tapas et espace bar sur place.