Un séminaire sur l'accueil des migrants

Avec quatre autres associations, Atherbea organise un séminaire, le 5 mai prochain, autour de l’ "accueil des migrants, travail auprès des demandeurs d’asile et droit européen". Destiné aux personnes qui oeuvrent dans ce domaine, il déclinera un programme en quelques points avec un échange sur des expériences vécues au Pays Basque Nord et Sud.

"En dépit des quelques kilomètres qui nous séparent, nous ne travaillons pas vraiment de la même façon, remarque Andrée Diarte, coordinatrice Pôle insertion d’Atherbea. Le but de ce séminaire est de favoriser les rencontres et les échanges sur nos pratiques."

Quatre axes sont au programme de cette matinée de travail. Tout d’abord, le travail en Centre d’accueil des demandeurs d’asile sera présenté par l’équipe du CADA de Bayonne. Puis un retour d’expérience d’accueil des migrants à Baigorri en 2015 sera relaté. Troisième point : le travail pour l’accueil de réfugiés au Pays Basque Sud avec une association de Gasteiz. Et enfin, un intervenant de la Cimade abordera le droit européen des étrangers.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un projet transfrontalier. Avec les quatre autres organisations du Béarn, du Pays Basque Nord et Sud et de Navarre, Atherbea a répondu à un appel à projet lancé par le programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre. Ce projet est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds de développement régional. Il décline d’autres actions transfrontalières que ce séminaire. Avec un même objectif : proposer des formations aux acteurs de la solidarité et dynamiser le territoire transfrontalier.