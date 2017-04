Soirée de solidarité avec les migrants

L’Atalante accueillera une soirée spéciale Solidarité avec les migrants, ce vendredi 21 mars, à 19h30. Un jour que Bizi ! qui en est à l’initiative n’a pas choisi par hasard "en ce contexte électoral incertain".

C’est le film "La jungle et la République", tourné lors de l’accueil des migrants à Baigorri en 2015, qui ouvrira la soirée. La projection sera suivie de témoignages d'exemples de solidarité concrets avec les migrants. Avec Antton Currutcharry et Bernadette Mousquès, adjoints au maire de Saint-Etienne-de-Baigorri, Marie Cosnay, auteur de "Jours de répit à Baigorri", Jean-Daniel Elichiry, directeur d’Atherbea, et Stéphane Melchioirri, responsable de la Solidarité Internationale et de l’Interpellation politique à Emmaüs International.

Stéphane Melchiorri travaille également au sein de la plateforme Sursaut citoyen. Une plate-forme qui, actuellement, cartographie l'ensemble des initiatives concrètes de solidarité avec les migrants dans l'Hexagone.

A ce jour, elle a pu en recenser 814 exemples différents ! A la clef, un triple objectif : mieux connecter les porteurs de ces initiatives entre eux, être un outil d'information au service des personnes ayant des besoins de formation, d'accompagnement juridique, de soins médicaux etc. Et rendre visible cette solidarité pour montrer que d'autres manières de réagir à la question des migrants existent.