Bientôt des nuits solidaires dans les hôtels du Pays Basque

En mars, 529 nouveaux projets ont été sélectionnés par la Région Nouvelle Aquitaine afin de bénéficier des 25,9 millions d’euros de fonds européens octroyés. Parmi eux, il y a 105 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la compétitivité régionale (Fonds européen de développement régional - FEDER), à la formation et à l’emploi (Fonds social européen - FSE).



La plate-forme web de réservation d’hôtels Solikend en fait partie. Ce projet de l'association HumaniSERV, située à Biarritz, est soutenu par l’Union européenne via le Fonds social européen à hauteur de 16 000 euros sur un coût total de 35 000 euros. Sur le site, des hôtels pourront se mobiliser en offrant régulièrement des nuits sur des périodes où les établissements ne sont pas complets et hors de la haute-saison. L’utilisateur, plutôt que de payer la nuit, s’engage à faire un don à une des associations caritatives partenaires du site. Médecins sans frontière, Secours populaire...



L’association HumaniSERV pense pouvoir compter sur une cinquantaine d’hôtels participants à la sortie du site. Les hôtels offrent en moyenne cinq nuits par mois, ce qui représente 40 nuits par an.

Solikend - Des nuits à l'hôtel au profit d'associations from Solikend on Vimeo.