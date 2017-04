Le juge ordonne la célébration du mariage mixte à Urrugne

Mars dernier, un mariage mixte à Urrugne se retrouvait devant la justice. Odile de Coral, maire d’Urrugne, avait refusé d’unir l’année précédente une femme de nationalité française d’une soixantaine d’années et un homme de nationalité étrangère d’une quarantaine d’années. L’élue avait saisi le procureur de la République soupçonnant un "consentement inexistant". Autrement dit, un mariage blanc.



Mais plus d’un mois plus tard, le juge du tribunal de Bayonne a ordonné la célébration du mariage, "aucun des arguments n’étant valable", explique Me Alain Larrea, l’avocat du couple. Pourquoi le procureur de la république n’a pas mis ces arguments à mal avant ? Le bâtonnier l’explique par le temps de la procédure. "Lorsqu’il reçoit un dossier de ce type le parquet a très peu de temps pour prendre la décision. N’ayant pas assez de temps pour approfondir, ils ont fait confiance au maire qui leur a envoyé le dossier [Odile de Coral]."



Me Alain Larrea avait contesté l’opposition de l’élue au mariage lors du procès en mettant en avant que l’homme possède une carte de résident en Espagne. Valable dix ans, ce titre lui permet de circuler librement dans l’Union Européenne, dont en France. Le soupçon de régularisation administrative ne tenait donc pas pour lui. De plus, plusieurs proches avaient témoigné pour attester que les deux fiancés sont bien en ménage à Béhobie.



"C’est après coup, quand ils ont vu mes arguments, qu’ils ont réalisé que les accusations ne tenaient pas la route et que c’était l’expression d’un racisme ordinaire qui peut se diffuser dans la société et une vision morale mais rétrograde de ce que doit être le mariage" affirme Me Alain Larrea. Le parquet s’était remis à justice, le dossier n’a alors été jugé qu’en s’appuyant sur les arguments de l’avocat.