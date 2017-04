Grippe aviaire : répit pour les canards et les poules du Pays Basque

Ce matin, face à la mobilisation à l'appel d'ELB, les agents de la DDPP, acompagnés de gendarmes, n'ont pas pu procéder à l'abattage préventif des canards et des poules pondeuses des trois élevages de Domezain, Barcus et Gabat. Entre les interventions des élus et l'opposition sur le terrain, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait décidé de suspendre la mesure.