Renouvellement des institutions : des citoyens conseillent

A chaque campagne son thème central. En 2002, l'insécurité, en 2007, le travail, en 2012, la finance. Cette année, s'il est un thème qui se dégage c'est bien celui du renouvellement des institutions et des personnes qui les incarnent. A la différence près qu'il semble imposé par les citoyens eux-mêmes plus que par un candidat. Colette Capdevielle, députée sur l'arrondissement de Bayonne en a fait l'objet d'un conseil citoyen local, ouvert à tous.

Dix-sept personnes - la moitié sont non encartées- ont ainsi fait émerger des propositions issues de six heures de débat et de deux réunions. Propositions retranscrites par quatre rapporteurs ce lundi à Bayonne. "Nous avons pu confronter nos idées avec des gens d'horizons différents et nous rendre compte de la difficulté de créer un consensus", explique Sophie, orthophoniste.

Des propositions se sont néanmoins dégagées à l'unanimité. Parmi lesquelles instaurer un mandat unique renouvelable une fois avec parité obligatoire quel que soit le mandat. S'agissant du président de la République, le conseil a opté pour un mandat non renouvelable.

Des élus plus représentatifs de la société

"Il faut aussi créer un véritable statut de l'élu pour favoriser toutes les catégories socio-professionnelles, créer une mise en disponibilité pour faciliter les allers-retours entre vie professionnelle et mandat et donner un véritable rôle au suppléant qui pourrait remplacer les élus en cas d’absences justifiées", a rapporté Hervé, demandeur d'emploi.

La majorité des participants a également souhaité la suppression de la Cour de Justice de la République et des conseils départementaux, optant pour une répartition de leurs compétences entre régions et intercommunalités. L'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct a elle aussi fait la quasi-unanimité.

"Nous sommes favorables à une réflexion sur le binôme président de la République-Premier ministre", a souligné de son côté Didier, économiste. Il est longuement revenu sur une cinquième République taillée pour le Général de Gaulle "avec une trop grande concentration des pouvoirs dans les mains du président de la République".

Un vote blanc reconnu

Tous souhaitent en ce sens un renforcement des pouvoirs de l’Assemblée nationale, avec l'insertion d’une dose de proportionnelle. "Une trop grande majorité de lois émane du gouvernement. C'est aux députés, plus proches des gens de porter le projet politique de la Nation".

Le Sénat lui a divisé les participants, certains souhaitant sa suppression d'autres pas. Ils se sont finalement accordés sur l'élection des sénateurs au suffrage universel direct. Quant à la justice administrative, elle doit devenir "entièrement indépendante". Tous ont aussi appelé à une reconnaissance du vote blanc, un vote "rempli de sens".

Au sujet de la "participation citoyenne", ils ont opté pour l'obligation de jurys citoyens tirés au sort dans l'élaboration de certains budgets locaux. "Cela à condition de bien les encadrer", a précisé d'emblée Sophie. "Nous avons besoin d'explications, d'un éclairage sur des sujets que nous ne maîtrisons en fait pas vraiment".

"Avancer dans le respect mutuel"

Le conseil est également favorable à la consultation numérique des citoyens avant l’examen d’un projet de loi. Et en parallèle à la nomination d’un parlementaire "rapporteur de la parole citoyenne". Ils souhaitent enfin faciliter le référendum d’initiative citoyenne et abandonner "le 49.3 citoyen", mesure proposée par Benoît Hamon qui n'a pas convaincu.

D'après une récente étude, 82 % des Français utilisent des notions négatives quand ils évoquent la politique : déception, colère ou encore dégoût. Xavier a ainsi évoqué "la rupture ressentie entre les pouvoirs publics et les citoyens". Mais à assister à cette réunion, on a l'impression que la chose publique ne désintéresse pas les citoyens. Ils semblent plutôt s'être détournés de la politique parce qu'ils ont l'impression qu'elle s'est détournée d'eux.

"Vous considérez que la démocratie est notre bien commun. Vous ne tournez pas le dos à la chose politique, vous dites très clairement qu’elle ne vous convient pas sous sa forme actuelle. C’est dans une relation de respect mutuel que l’on peut avancer, même s’il est vrai que notre démocratie est fatiguée", a pour sa part déclaré Christiane Taubira, présente à la réunion.

La députée s’est quant à elle engagée à reprendre ces propositions dans son projet législatif ainsi qu’à les transmettre au candidat à la présidentielle, Benoît Hamon.