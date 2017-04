OPLB : la CAPB double la mise

Dès le vote de son premier budget, la Communauté d’agglomération Pays Basque affiche une politique volontariste en matière de soutien à la langue basque. Réunis samedi matin en conseil d'agglomération à Bayonne, les élus ont non seulement adopté la compétence "culture et langue basque". Ils ont aussi voté l’enveloppe que leur institution dédiera cette année à l’OPLB.

"Le bloc communal versera 860 000 euros. C’est un geste fort que nous faisons envers la politique linguistique, explique Jean-René Etchegaray, président de l'agglo. Nous représenterons 25% du budget de l’OPLB, l’Etat 25%, la Région 25% et le Département 25%. Nous rentrons dans la gouvernance de l’OPLB, avec la place qui nous revient."

Voilà une décision qui, au sein de l’Office, place la CAPB à la même hauteur que l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Les cartes sont ainsi redistribuées au sein de la gouvernance de l’OPLB. Désormais les quatre institutions y auront un poids égal, chacune versant 860 000 euros. Ce qui conduira les partenaires à signer une nouvelle convention cadre 2017-2022.

Substitution

Jusqu’à la création de la CAPB, les communes s’étaient regroupées au sein d’un syndicat intercommunal pour le soutien à la langue basque. Toutes versaient au syndicat une cotisation, au prorata de leur population (1,40 euro/habitant en 2015). Fort de ces recettes, le syndicat créé en 1990 soutenait, entre autres, les actions de l’Institut culturel basque et de l’OPLB. Si en 2015, le syndicat avait versé une subvention de 263 100 euros à l’OPLB, il l’a dopée l’année dernière pour atteindre 392 474 euros.

En se dotant de la compétence "culture et langue basque", la CAPB se substitue donc au syndicat dans ses missions. Une substitution qui vaut aussi pour le Conseil des élus du Pays Basque jusqu’alors aussi membre de l’OPLB.

En 2016, outre les 392 474 euros du syndicat, l’OPLB avait reçu 3 082 euros du conseil des élus et 20 000 euros d’ex communautés de communes et villes. Cette année, il recevra ainsi deux fois plus de la part des collectivités locales du Pays Basque pour soutenir son action en faveur de l’euskara.