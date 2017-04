8 avril : réactions des Gouvernements français et espagnol

Samedi soir, Bernard Cazeneuve s'est félicité que l'opération de désarmenent ait été "menée dans le calme et sans violence. C’est là une étape décisive vers la fin du terrorisme indépendantiste basque."

Le Premier ministre français espère que ce 8 avril "marque la fin de cinq décennies de violences et permette à chacun, dans le respect de la mémoire et de la volonté de progrès, d'ouvrir une ère de paix durable dont le Pays Basque n'aurait jamais dû être privé."

Il a exprimé une pensée "en ce jour" pour les 829 victimes de l'ETA, et pour les milliers de personnes blessées.

Bernard Cazeneuve est revenu sur le déroulé judiciaire après la remise de la liste de huit caches d’armes par "le rassemblement de personnalités dits 'artisans de la paix' au procureur de la République de Bayonne". Ce dernier s’étant d’ailleurs désaisi au profit d’une enquête préliminaire dirigée par la section antiterroriste du parquet de Paris, les agents de la SDAT ont investi les dépôts d’armes.

Si les produits dangereux vont être détruits, les armes et matériels trouvés vont être expertisés par la justice. Et Bernard Cazeneuve de rappeler que le travail de la justice française se fera "comme toujours" en étroite collaboration avec son homologue espagnol. Une collaboration dont il s'est félicité.

Le but de ces expertises ? D’une part contrôler si armes ou matériels peuvent aider à résoudre des affaires toujours en cours. D’autre part, établir si le désarmement est effectivement total.

Plus tôt dans la journée, le Gouvernement espagnol qui a aussi salué la coopération entre son pays et la France, a réagi. Il reste camper sur ses positions. Les membres d’ETA "ne peuvent espérer aucun traitement de faveur de la part du Gouvernement et encore moins l’impunité de leurs délits."

Il demande qu’ETA annonce sa dissolution définitive, demande pardon à ses victmes et disparaisse. Il qualifie la journée de 8 avril d’opération médiatique "pour dissimuler sa déroute et tenter d’en tirer un profit politique."

Pour le Gouvernement espagnol, la remise des armes est la conséquence "de sa défaite définitive par la démocratie espagnole."