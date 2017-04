La localisation des caches d’armes d'ETA a été remise aux autorités françaises

Le président de la Commission internationale de vérification Ram Manikkalingam a indiqué avoir remis la localisation des caches d’armes d’ETA aux autorités françaises ce matin à Bayonne. Selon des sources judiciares, ces caches sont au nombre de hut.

Cette liste lui a été remise par un représentant des "artisans de la paix" Txetx Etcheverry, à la mairie de Bayonne ce samedi matin, via Jean-René Etchegaray a-t-il par ailleurs précisé. Il a également salué le rôle d'Iñigo Urkullu, président du Gouvernement basque, dans le processus.

Ram Manikkalingam s’est exprimé entouré de Jean-Noël Etcheverry, et Michel Tubiana pour les "artisans de la paix", du pasteur irlandais Harold Good et de Matteo Zuppi, représentant du bras séculier du Vatican dans les conflits armés et de Jean-René Etchegarray.

"Nous sommes nombreux à avoir attendu ce moment », a déclaré ce dernier en saluant toutes "les composantes de la société qui ont été partie prenante de ce moment historique au niveau local et national".