ETA a désarmé, ETA est désarmé

C’est devant une foule compacte que les "artisans de la paix" ont pris la parole cet après-midi. Une parole en basque et en français tandis que dans les Pyrénées-Atlantiques, les huit caches d’armes d’ETA étaient remises aux autorités judiciaires françaises.

"Enfin, nous y sommes ! Il y a six ans que l’ETA a cessé définitivement la lutte armée, a déclaré Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue pour les droits de l’homme. Cette décision politique signifie qu’il a fait le choix de s’inscrire dans le débat démocratique en excluant tout recours à la violence."

Et de fustiger une fois de plus les Etats français et espagnol qui n'ont pas encore voulu entendre ce désir de paix. "Comme si le mot paix était devenu tabou."

Michel Tubiana a rappelé que le désarmement est au coeur d’un processus de paix. Ce 8 avril, ETA a désarmé et ETA est désarmé. Pour autant si le désarmement permet la paix, ce n’est pas encore la paix.

Le désarmement doit "permettre d’autres pas décisifs dans un scénario global de réconciliation". Et de rappeler les dossiers essentiels sur lesquels il permettra d’avancer, les victimes "qui sont au coeur du processus de paix", les prisonniers pour lesquels la France et l’Espagne doivent revenir au droit commun.

Par la voix de Michel Tubiana, les "artisans de la paix" préviennent : il faudra apprendre à vivre ensemble; "désarmer les esprits, combattre la haine, répudier l’esprit de vengeance. Il nous faudra accepter la confrontation, parce qu’il n’y a pas de vie, pas de société sans confrontation, sans débats, encore moins sans débats démocratiques."