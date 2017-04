8 avril : les détails de la remise des coordonnées GPS à l'autorité judiciaire

Ce matin à 8 h 30, Ram Manikkalingam s’est présenté au tribunal de Bayonne pour remettre les coordonnées GPS de 8 caches d’armes d’ETA au procureur de Bayonne, Samuel Vuelta Simon, ancien magistrat de liaison à Madrid chargé notamment de la lutte antiterroriste, indique une source proche du dossier. Ces coordonnées avaient été transmises en amont par les "artisans de la paix" en la présence d’observateurs internationaux.



Etaient également présents au tribunal le procureur adjoint Marc Mariée, le commissaire responsable de la SDAT (sous-direction antiterroriste) de Paris , le directeur interrérgional de la police judiciaire de Bordeaux et le commissaire responsable de la PJ de Bayonne.



Les coordonnées ont ensuite immédiatement été transmises à François Molins, procureur de Paris en charge de la lutte antiterroriste française. C’est lui qui dirige les opérations de police en cours sur les caches d’armes. Une enquête préliminaire est ouverte, comme le veut la procédure. Elle est confiée à Sdat et à la police judiciaire de Bayonne.



Après d’âpres négociations avec les autorités françaises, dans la journée d’hier, la police judiciaire a récupéré les identités des 172 observateurs, parmi lesquels des élus. Ces derniers ont été prévus par "les artisans de la paix" pour s’assurer de la bonne prise en charge des stocks d'armes par la police. Ils seront certainement entendus dans les semaines qui viennent, indique cette même source, sans pour autant risquer de poursuites.



Une source proche de la lutte antiterroriste précise par ailleurs que ces huit caches d’armes représentent la quasi-totalité de l’arsenal d’ETA, l’organisation ignorant la localisation de certaines caches anciennes et très minoritaires. Les armes présentes dans les domiciles des particuliers auraient ainsi être pu être déplacées vers ces huit caches, sans que les polices française et espagnole n’interviennent. Ces caches se trouvent uniquement dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque et dans le Béarn.



Quatre scénarios avaient été anticipés par les pouvoirs publics : une remise des géolocalisations au parquet de Bayonne, à celui de Pau, à la préfecture de Bordeaux ou directement au parquet de Paris. C’est finalement la solution "locale" qui a été retenue par les intermédiaires, et comme l’avait souhaité le premier ministre français une remise à l’autorité judiciaire. L’opération de police devrait être bouclée dans la journée. Six caches d’armes ont d’ores et déjà été prises en charge.