Rencontre entre les trois institutions basques et la Commission internationale de vérification

Le Lehendakari Iñigo Urkullu, la Présidente du Gouvernement de Navarre, Uxue Barkos, et le Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray, ont tenu une réunion avec le coordinateur de la Commission internationale de vérification (Civ), Ram Manikkalingam, mercredi. La rencontre, qui a eu lieu à Vitoria-Gasteiz dans les locaux du pôle technologique Neiker-Tecnalia, a commencé à 20 heures et a duré quatre heures.

Le but de cette rencontre était d’"échanger des points de vue" sur le désarmement définitif de l’ETA, encadré par le Civ, explique un communiqué signé des trois institutions. Lors de la réunion, elles ont exprimé leur soutien à la commission et ont de nouveau demandé que le processus mis en oeuvre par l’ETA soit définitif, inconditionnel et vérifiable, avec la garantie qu’il soit effectué dans la légalité.



Étaient aussi présents : Jonan Fernandez, secrétaire général pour la Paix et le vivre ensemble de la Communauté autonome basque ; Alvaro Baraibar, le directeur général chargé de la paix, du vivre ensemble et des droits de l’Homme au Gouvernement de Navarre et Marc Amestoye, directeur de cabinet de Jean-René Etchegaray.