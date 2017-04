Désarmement : une motion votée au Parlement de Gasteiz

Le texte, similaire à celui présenté mercredi par la majorité des partis et syndicats du Pays Basque Sud, indique dans son préambule qu'un "désarmement d'ETA, irréversible, complet, unilatéral et sans contreparties, est une étape clé dans un processus de fin de la violence ordonné et définitif".

Cela "permettrait d’avancer dans un nouveau présent et futur basé sur le vivre ensemble" et les institutions peuvent contribuer à "faciliter cet objectif de désarmement définitif".

Par conséquent, la Chambre a exhorté ETA d'effectuer le plus rapidement possible un "acte unilatéral, complet, définitif et vérifié de désarmement". Elle prie la Commission internationale de vérification (Civ) de continuer son travail et met en avant l'implication positive de la société civile.

Le parlement invite le Gouvernement de Lakua à "continuer ses efforts visant à poursuivre l'élaboration d'un acte définitif de désarmement avec des garanties de légalité et de sécurité" et appelle les dirigeants espagnols et français d'aider à atteindre cet objectif.

Le 28 mars, le Parlement de Navarre avait également approuvé un document pour le désarmement, que n'ont pas approuvé les partis UPN et PP.

Celui de la Communauté autonome basque (Cab) a été votée hier. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, ETA a affirmé être désarmé et avoir confié son arsenal à la société civile basque. Le processus doit être complété ce samedi.

Réactions après le vote

Le porte-parole du PNV, Joseba Egibar, a souligné que "ce pays n'est pas redevable à l'ETA de déposer les armes" mais c'est ETA "qui est redevable au pays" et qui "devrait présenter des excuses". Elle déplore qu'il y ait encore "beaucoup de haine parmi nous" et dit qu'il faut encore travaiiller pour "le vivre ensemble".

Julen Arzuaga, d'EH Bildu, soulignant qu'ETA sera "sans armes et sans danger" samedi, demande aux Etats espagnol et français de ne pas ériger plus d'obstacles au désarmement. Il estime que ce désarmement est une bonne nouvelle pour la société.

Lander Martinez, de Podemos, a mis en garde contre ceux qui utiliseraient la journée de samedi pour mettre en avant "autre chose que la paix et les victimes". Il a remercié le travail des partenaires qui, par leur implication dans le processus, ont complété le travail non acccompli par les gouvernements.

Pour Jose Antonio Pastor (PSE), ETA a mis du temps à se désarmer mais le dépôt des armes, même "tardif", devrait selon lui contribuer à "une nouvelle réparation" des victimes et permettra d'"éclairer sur les meurtres non élucidés".

Le président du PP de la Cab, Alfonso Alonson, critique lui un "non-sens démocratique", un texte qui "humilie" un parlement prêt à "collaborer" avec ceux qui veulent "camoufler la défaite d'ETA". Il a souligné que "ce qui doit être condamné est la racine du mal de l'idéologie qu'ETA a soutenu".