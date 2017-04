La fête du four à pain à Mendionde

C’est la cinquième édition de la fête du four à pain que les parents de l’ikastola Baigura organisent ce dimanche 9 avril. Une fête qui commencera, dès 8 heures du matin, par l’allumage du four.

Le four à pain situé au coeur du village, qui appartient à un particulier, est ancien. Voilà six ans, il avait été restauré par des volontaires dans la règles de l’art. L’occasion ainsi de reprendre en mains certains gestes traditionnels avec l’aide d’un artisan boulanger d’Hasparren.

"Le pain sera fait avec une farine locale, issue d’une variété ancienne et locale cultivée par un agriculteur en conversion bio" explique Karine Dejoux. Sa fabrication est le point de départ de toute une journée en fête.

A 10 h 30, c’est une partie de pelote amicale qui se jouera. Suivie, à midi, par une mascarade enfantine et un repas au cours duquel sera servi le pain du matin. Dans l’après-midi, prendront place à 18 heures des danses traditionnelles, puis talo et xingar. Jeux gonflables et repli sont assurés en cas de pluie.