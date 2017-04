Emmanuel Alzuri : 'Les communes sont bafouées'

Ce samedi 8 avril, les 233 conseillers communautaires se réunissent pour voter le premier budget de l'agglomération Pays Basque. "Le budget de fonctionnement de 239 millions d'euros a été établi à fiscalité constante, hors TEOM où certaines évolutions de taux sont nécessaires à l'équilibre budgétaire", explique Jean-René Etchegaray, président de l'institution. Et c'est bien là que le bât blesse.

Fort d'une motion votée par sa majorité lundi -abertzale compris-, le maire de Bidart annonce ne pas voter le budget si une solution n'est pas trouvée. Pour les neuf anciennes communes du syndicat Bizi Garbia*, le taux passe en effet de 8,5 % à 9,74 %, soit une augmentation de près de 15 % pour les contribuables. "Cela équivaut à 50 euros par an pour les habitants d'une maison. C'est inacceptable", tonne l'édile.

"Ces augmentations n’ont été étudiées ni en comité de préfiguration, ni par la Commission locale d’évaluation des charges transférées. Nous n’avons d’ailleurs pas disposé des tableaux financiers exposant les charges et produits pour apprécier l’équilibre financier et justifier du niveau de hausse de taux", indique par ailleurs la motion.

La décision donne évidemment du grain à moudre à Emmanuel Alzuri, EPCI-sceptique, pour s'opposer à cette "technostructure qui bafoue les communes". Le pacte fiscal et financier qu'il avait voté et qui garantissait la neutralité fiscale aux habitants est rompu, appuie-t-il. "Les élus municipaux ne servent plus à rien, c'est un rouleau compresseur, une lessiveuse."

"Quant aux autres communes concernées, pour des raisons qui m'échappent, elles ne disent rien", pointe-t-il enfin.

* Saint-Jean-de-Luz, Ahetze, Arbonne, Ainhoa, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Arcangues, Bassussary, Bidart