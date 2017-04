Quinze syndicats relaient l’appel du 8 avril

Un collectif de 15 syndicats du Pays Basque, de l'Etat français, de Bretagne, de Nouvelle-Calédonie, de Corse et d'Italie a fait part de son soutien de la démarche des "artisans de la paix" de désarmer totalement ETA. Il souligne : "Le soutien a dépassé les frontières du Pays Basque."



Les syndicats en question : LAB, la CFDT Pays Basque, la FSU 64, l’Union locale Solidaires Pays Basque, la CGT de Biarritz, les cheminots de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, la CNT, l’Union syndicale Solidaires, le Syndicat des travailleurs du rail (Sytrail), le Syndicat des travailleurs corses (STC), le Syndicat des travailleurs de Bretagne (SLB), le syndicat indépendantiste USTKE de Nouvelle-Calédonie et la Confederazione dei Comitati di Base d’Italie.