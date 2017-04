J.-P Mignard appelle les pouvoirs publics à ne pas entraver le désarmement

Jean-Pierre Mignard, avocat à la Cour d'appel de Paris est un ami intime de François Hollande, le parrain de deux de ses fils. Il est aussi un maillon important de la campagne Macron. Mais c'est à titre personnel qu'il s'exprime après avoir rencontré aujourd'hui à Bayonne les "artisans de la paix".

"La remise des caches d’armes de l’ETA à la police française est d’abord et avant tout une nouvelle qui conforte l’ordre public. Dans une période troublée et dangereuse, nul ne peut mépriser une telle initiative qui fera définitivement taire ces armes. Il faut à ce titre saluer l’initiative des Artisans de Paix. Ce sont toujours des médiateurs libres et désintéressés et seulement motivés par le retour à la paix qui permettent la réussite de ce type de processus. Il faut les en remercier et les pouvoirs publics ne pas entraver leur action", déclare-t-il.

Et de poursuivre : "Reste que la paix doit revenir dans les cœurs et les esprits en Espagne et en Euskadi. C’est un processus lent car les victimes des violences, et elles seules, disposent du pouvoir de pardonner. La justice restauratrice doit être parallèle à la justice tout court. Et le moment venu la réconciliation succéder au chagrin et à la haine."

Ce dernier a déjà salué l'initiative dans un tweet le 18 mars dernier. Il est également signataire de la déclaration de Paris pour la paix en Pays Basque de juin 2015.