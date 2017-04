J.F. Lefort : 'C'est une forme d'autodétermination'

L’Etat français va-t-il s’impliquer dans le processus de désarmement selon vous ?

Quelques déclarations ont été faites en ce sens ces derniers jours. Cependant, il a eu cinq ans pour le faire et ne l’a pas fait. Le rapport de confiance n’existe pas et la seule garantie que les choses peuvent bien se dérouler le 8 avril, c’est la mobilisation sociale. Il faut que le Pays Basque se mobilise massivement le 8 avril, comme il l’a fait au mois de décembre.

Pourtant, à en croire certains médias du Pays Basque Sud, le Gouvernement français aurait désigné des personnes pour gérer politiquement cette affaire. Pensez-vous que c’est un signe positif ?

On a pour habitude de ne pas commenter ce que la presse de l’Etat espagnol, qui souvent est orientée, publie sur la question du processus en Pays Basque.

Pour l’instant, il n’y aurait pas de garanties techniques concernant les personnes possédant des armes chez elles ?

Je ne suis pas au courant de ce type d’informations. En tout cas, je répète, il ne faut pas prendre en compte ce qui est dans la presse parce qu’en général c’est dirigé par les services de l’Etat.

Il semblerait tout de même que le Gouvernement espagnol ne soit pas aussi virulent que lors de l’opération de Louhossoa… Est-ce que vous voyez un changement d’attitude ?

Pour l’instant aucun changement [dans les faits, ndlr.] des gouvernements de Madrid et de Paris. Le changement que nous attendons, c’est l’engagement dans la globalité du processus de paix, pas simplement par rapport au 8 avril, si jamais il y en avait un de leur part, et en premier lieu sur la question des prisonniers politiques basques et le retour des exilés. Effectivement, si ces questions-là trouvaient solution, nous pourrions penser qu’il y a une volonté politique des gouvernements d’aller dans le sens de l’apaisement et de la résolution du conflit. A ce jour, nous ne pouvons pas dire qu’ils soient dans cette état d’esprit.

Certaines sources évoquent un rapprochement des prisonniers basques dans quelques mois. Vous y croyez ? Le fait même de le faire écrire à des journalistes pourrait être le signe d'une volonté d'agir sur l'opinion publique. Qu'en pensez-vous ?

Je crois essentiellement à la mobilisation sociale, si aujourd'hui la question des prisonniers est posée c'est parce que la société basque se mobilise à ce sujet. Le rapprochement et le regroupement doivent être appliqués car ce sont des droits, nous devons mener la bataille pour la libération de tous les prisonniers politiques basques.

Le 8 avril Sortu sera dans la photo officielle ?

Tout le Pays Basque est invité à participer à cette journée, donc Sortu est une composante du Pays Basque qui a un regard particulier sur ce conflit et sa résolution. Donc, nos représentants seront à Bayonne, comme beaucoup d’autres responsables.

Au regard de la diversité politique des personnes présentes à la Journée du désarmement le choix des mots sera important… Comment fait-on lorsqu’on essaie de réunir autant de personnes ?

L’objectif est que le plus grand nombre des acteurs sociaux et politiques et les institutions basques soient présents, mais dans une direction. L’enjeu du 8 avril, ce n’est pas seulement le désarmement d’ETA, mais l’enclenchement du processus de résolution dans sa globalité. C’est une étape.

Cette journée va se dérouler dans un contexte particulier : au moment où un militant indépendantiste est gravement atteint d’une maladie et détenu à Paris. Je fais référence à Oier Gomez. Donc, cette journée est fondamentale pour l’avenir du Pays Basque. Ce n’est qu’un début et nous espérons que tous les acteurs présents ce jour-là n’y seront pas seulement pour être sur la photo, ou pour accompagner un mouvement social important. J’espère que le jour suivant, ils vont tous continuer à travailler pour une résolution intégrale du conflit.

Au Pays Basque Sud, certains craignaient que ce processus soit instrumentalisé par la gauche abertzale, d’où l’importance des mots choisis et de la mise en scène du 8 avril. Comment régissez-vous ?

Nous, nous n’avons pas de problème à être présents ce jour-là. Aux autres à se poser la question pourquoi ils sont réticents. De quoi ont-ils peur ? Du Pays Basque ? De sa diversité ? De sa détermination à aller de l’avant sur le processus de paix ? Ce n’est pas notre cas. Nous n’avons pas peur de cette diversité. Nous défendons notre point de vue, toujours dans la direction politique affichée.

Cette journée n’est pas un concours, à qui capitalise le plus. L’enjeu est au-delà. Il est dans la nécessité de mettre un processus de paix intégral en marche. Par ailleurs, à travers cette dynamique, on voit que le Pays Basque s’est pris en main, c’est une forme d’autodétermination. Nous espérons que de cet élan populaire se créeront les conditions pour que le mouvement indépendantiste, souverainiste, connaisse un nouveau souffle dans les années à venir.

Au-delà des conséquences du conflit, il y a un problème politique clairement établi. Les deux Etats ne reconnaissent ni notre souveraineté nationale ni le droit de décider du peuple basque. Nous espérons que l’élan populaire qui aujourd’hui se matérialise autour de la résolution du conflit servira de levier pour se poser la question de devenir de ce peuple.

Justement, à Anoeta, en 2004, la gauche abertzale avait proposé la mise en place d’une table des partis destinée à évoquer les questions politiques, les causes du conflit. Cette question fait partie du quatrième point de la déclaration d’Aiete. Or, depuis le 16 décembre, on ne parle que des conséquences du conflit…

Nous pensons que la résolution des conséquences du conflit créera les conditions d’aborder ses causes. C’est probablement pour cela que les Etats ne veulent pas résoudre les conséquences du conflit parce qu’ils savent qu’automatiquement les questions de fond apparaîtront et que dans une période où la question de la Catalogne se pose et que l’Ecosse va vers un nouveau référendum d’autodétermination, il est probable que la question de l’indépendance du Pays Basque se pose. Nous nous travaillons dans cette direction et c’est pour cela que le processus de paix n’a pas avancé.