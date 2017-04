Un trésor de proximité

"C’est encore un service public de proximité qui disparaîtrait !" s'alarme Bruno Carrère, maire d’Ustaritz. Et les usagers seraient les premiers à en subir les conséquences." Voilà quelques semaines, le premier magistrat de la cité apprenait que la trésorerie d’Ustaritz, appelée aussi centre des finances publiques, pourrait bien fermer ses portes à la fin de cette année.

En effet, la direction départementale des Finances publiques travaille sur la fusion de certaines trésoreries sur le Pays Basque. C’est ainsi qu'elle a proposé que la trésorerie d’Ustaritz soit fusionnée au 1er janvier 2018 avec celle d’Hasparren pour la partie "finances communales" et avec celle d’Anglet, située à Bayonne, pour la partie "recouvrement impôts".

Pourtant, note le maire, le centre d’Ustaritz, en ce qui concerne son volume d’activités, se situe juste derrière ceux de Saint-Jean-de-Luz et Anglet et devant celles d’Hasparren et de Cambo-Les-Bains qui seraient, elles, maintenues.

Un casse-tête en perspective pour les usagers. Et pas seulement d’Ustaritz car sa trésorerie gère les budgets des communes d’Ahetze, Arbonne, Arcangues, Halsou, Jatxou, Larressore, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ustaritz et Villefranque.

Conséquences pour les usagers

"Les administrés de ces communes qui, jusqu’à présent, paient la cantine ou le centre de loisirs à la trésorerie d’Ustaritz, ou le font par courrier, devront se rendre à Hasparren" pointe du doigt Bruno Carrère. En perspective, des déplacements encore plus longs pour les usagers du bassin de vie Nive-Nivelle. Quant à ceux qui n'ont pas de voiture, quel transport collectif pourront-ils emprunter ?

A contrario, pour payer leurs impôts, les habitants devront se rapprocher de la trésorerie d'Anglet installée à ... Bayonne ! Ceux qui sollicitent des conseils pour leurs déclarations ou autre situation fiscale en seront pour leur frais : ils devront se déplacer jusque-là. Avec les difficultés des bouchons automobiles que l’on connaît…

"Nous en sommes encore dans la rumeur : nous n’avons pas été officiellement prévenus par la direction départementale" ajoute l’édile bien décidé à défendre le centre des finances publiques dans sa cité qui a aussitôt prévenu ses collègues, le conseiller départemental, Philippe Etcheverria, et le Département.

Et pour ce faire, il proposera au prochain conseil municipal d’adopter une motion pour son maintien. Une motion que la commune d’Arcangues a pris dès le 17 mars dernier. "Ce projet brutal et mené sans concertation avec les élus du territoire menace la qualité du service aux usagers, notamment ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques et constituent souvent les catégories de population les plus fragiles", relève le texte voté à l’unanimité par les élus arcanguais.

Disparition des services publics de proximité

Et de s'inquiéter de la qualité de service public car, après la fusion, l’Etat n’envisagerait pas de remplacer une part importante de ses agents partant en retraite alors que le nombre des publics accueillis augmentera.

"Nous sommes opposés à de tels regroupements, relève Hervé Larrouquère, secrétaire départemental FO DGFIP. Ce sont des services de proximité qui disparaissent sur notre territoire." Mais la direction départementale profite du fait que le percepteur d’Ustaritz part à la retraite pour geler le poste.

La procédure de rapprochement est particulière : "La direction départementale des Finances publiques doit obtenir l’aval de Paris, remarque Hervé Larrouquère. Elle attend sa réponse." Ensuite, elle doit organiser une concertation avec les salariés, puis avec les élus. Rien ne pourra être fait avant les élections.

Le projet de fusion entre Ustaritz et Hasparren n’est pas le seul dans les cartons cette année au Pays Basque. Un autre concernerait Baigorri et Garazi. Fusionner deux trésoreries avant la fin de l’année paraît quand même compliqué pour le syndicaliste. Juste un répit ?