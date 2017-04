Résistances et créations, sous toutes leurs formes

A partir de demain et pendant quatre jours consécutifs, les Ethiopiques "vont célébrer les résistances et les créations sous toutes leurs formes" annonce le directeur artistique de ce festival anticonformiste, Beñat Achiary. Le but de cet évènement est de "relier, créer des ponts, des solidarités, ouvrir les espaces de la relation" à l’aide de nombreux évènements culturels.



Fort est de constater qu’une place particulière est donnée à la Syrie et au Kurdistan cette année. Avec un parallèle fait, le 6 avril, entre les évènements de Gernika et d’Alep. Une conférence est organisée en présence de l’ex-ambassadeur de France en Syrie, Yves Aubin de la Messusière, le poète syrien Omar Souleymane et la poétesse syrienne Khouloud al Zghayare. Mais aussi la projection du film "Terre de roses" de la réalisatrice kurde Zayné Akyol, vendredi, sur ces femmes qui défendent leur territoire contre Daesh dans les montagnes et le désert du Kurdistan.



Le festival se terminera en beauté avec la venue pour le grand concert final, le samedi, de la chanteuse amérindienne. Pura Fé. Elle sera à la tête du groupe Ulali, également composé des chanteuses Charly Lowry et Layla Rose Locklear. Les trois femmes Tuscaroras accompagnent leurs chants tribaux de tambours. Elles ont en cela bravé l’interdit de leur peuple qui interdisait aux femmes de jouer aux percussions. Un concert qui risque alors d’être fort en bruits et émotions.



Mercredi 5 avril, « Bergers dans la ville » : à 10 h, marché de la place des Gascons, animé par la fanfare des Batoutos ; 12 h 30, un cerisier sera planté dans les jardins partagés de Breuer plus repas et café chantant à l’Artotekafe ; à 17 h, concours de chiens de berger au Pré Breuer ; à 19 h 30, musiques et chants du Pays Basque et du Maroc à L’Artotekafe ; à 21 h, Le Quattro volte, du réalisateur Michelangelo Frammartino et prestation du guitariste Joseba Irazoqui, à L’Artotekafe.



Jeudi 6 avril, journée spéciale "L’esprit de Gernika… 80 ans déjà" : à 16 h 30, "L’esprit de Gernika" à la faculté de Bayonne UPPA, allée des Platanes ; à 20 h 30, "Gernika, musiques, poésies, danse, peinture" à l’école d’art de Bayonne, avenue Jean Darrigrand. Tarifs soirée : 10€, 8€ réduit (pré-vente, demandeurs d’emplois, -26 ans). Réservations au 05 59 55 76 63.



Vendredi 7 avril, "Vivants !" : le matin, Céline Latasa et Patrick Bleuzen content des histoires d’insectes pour les enfants, à la MVC du Polo ; à partir de 19 h, repas kurde à l’Atalante ; à 20 h 30, projection du film "Terre de roses" de la réalisatrice kurde Zayné Akyol, qui sera suivie d’un échange avec Edwy Plenel, toujours à l’Atalante. Tarifs soirée : 10€, 8€ réduit (pré-vente, demandeurs d’emplois, -26 ans). Réservations au 05 59 55 76 63.



Samedi 8 avril, "Artistes dans la ville" : à 10 h, "La fuite des oiseaux", par les danseurs du Laboratoire sans frontières du CCN de Biarritz ; de 10 h à 12 h, rencontres de femmes à la cité Breuer, à l’Artotekafé, avec Pura Fé et le groupe Ulali ; de 11 h à 12 h, battle de danse devant le Musée basque entre Hamid Ben Mahi, les danseurs de la compagnie "Nés sous X" et les jeunes danseurs traditionnels basque de Leinua ; à 12 h, trio sur le pont Pannecau ; trikis sur les bars et terrasses des cafés ; 18 h, arts plastiques, musique et danse au DIDAM ; 21 h, concert final des Ethiopiques à la cité des Arts avec In love with… trio de free-jazz, Pura Fé et des DJ de l’association "Bal du samedi soir". Tarifs soirée : 15€, 12€ réduit. Infos et réservations au 06 33 72 55 53.