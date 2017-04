Désarmement : union quasi-sacrée au Sud

C'est une reconnaissance quasi-hégémonique jusque-là jamais atteinte. Le PNV, EH Bildu, PSE, Podemos EAE, Ezker Anitza, Geroa-Bai, Podemos Nafarroa, Izquierda Ezkerra, mais aussi ELA, LAB, CCOO et UGT ont rassemblé leur voix ce mercredi pour soutenir le processus de désarmement d'ETA.

Signataires d'une déclaration commune, ils mettent en avant leurs responsabilités de surmonter les séquelles : désarmer la parole, mener de façon démocratique et civilisée "nos différences légitimes". Des mots importants au vu de l'illégalisation passée des partis abertzale et une condition nécessaire pour construire un futur basé sur le vivre-ensemble, estiment-ils.

Le groupe appelle ensuite l'ensemble des acteurs -ETA, Commission internationale de vérification, société civile, institutions et Etats- à accomplir leur rôle pour que le désarmement soit effectif. Ils se disent enfin prêts à participer à la journée du 8 avril à Bayonne dans la perspective d'une représentation la plus plurielle possible. Rappelons que du côté des exécutifs du sud, le gouvernement basque ne sera pas présent et le gouvernement navarrais ne s'est pour l'instant pas prononcé.