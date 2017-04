Christiane Taubira sera à Bayonne le 10 avril

Avant son meeting de soutien à Benoit Hamon, à Pau, Christiane Taubira est attendue à 17 heures, à la salle Albizia de Bayonne, pour rencontrer les membres du Conseil citoyen local mis en place par Colette Capdevielle dans le cadre de la campagne. "Elle est intéressée par la démarche" de démocratie participative, assure la députée PS de la cinquième circonscription. L'ancienne garde des Sceaux sera accompagnée d'Olivier Faure, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.



En mars dernier, les citoyens avaient été appelés à exprimer leur avis sur des questions relatives au renouvellement des institutions, à la participation citoyenne et à la transparence de la vie publique en répondant à un questionnaire via une plateforme collaborative. Cette réunion du 3 avril correspond à la restitution des propositions retenues lors des conseils citoyens des 23 et 30 mars. La députée s’est engagée à reprendre ces propositions dans son projet législatif ainsi qu’à les transmettre au candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, afin qu’il les intègre à son programme.