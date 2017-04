Journée du désarmement : projection, débats et rassemblement

Jeudi dernier, les "artisans de la paix" avaient annoncé que la journée du 8 avril se déroulerait en deux volets. Avec d’un côté, "des opérations sécurisées de désarmement d’ETA" en dehors de Bayonne. Et d’un autre côté, projection, débats et rassemblement à Bayonne. Le programme :

10 h 30. Projection de "La Paix maintenant, une exigence populaire", réalisé par Thomas Lacoste et organisée par Bake Bidea au cinéma L'Atalante. Un débat aura lieu en présence de Louis Joinet (Comité des droits de l’homme de l’ONU), Jean-Pierre Massias, professseur de Droit et consultant au Conseil de l’Europe et Thomas Lacoste. Réservation conseillée au 05 59 55 76 63.



12 h. Un débat est organisé par Bake Bidea avec Joseba Azkarraga, porte-parole de la plateforme Sare et ancien conseiller de justice, travail et sécurité sociale pour le gouvernement basque , Aitzpea Leizaola (anthropologue, membre du Forum social permanent) et Phillipe Texier, magistrat honoraire et expert auprès de l'ONU. Sous un chapiteau, esplanade Roland Barthes.



14 h 30. Projection sur un écran géant de "La Paix maintenant, une exigence populaire", réalisé par Thomas Lacoste, en VOST. Place Paul Bert.



15 h. Grand rassemblement pour le désarmement. A l'issue du

rassemblement, une prise de vue aérienne de la mobilisation de la société civile sera faite. Place Paul Bert.

Appel à bénévoles

Les "artisans de la paix" recherchent des bénévoles pour participer à l'organisation de la journée. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site web des "artisans de la paix".

Il est aussi possible d'aider financièrement la démarche en faisant un don à l’ordre de l'Association Hitzak 20, rue des Cordeliers, 64100 Bayonne. Ou en ligne ici.