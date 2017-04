Journée du désarmement : participera, participera pas

Le gouvernement navarrais d'Uxue Barkos n'a pas rendu publiques ses intentions pour la "Journée du désarmement". Le porte-parole du Gouvernement autonome basque Josu Erkoreka, lui, a annoncé que l'action de l'exécutif dans ce dossier prendrait fin samedi à 10h30, heure à laquelle débute le programme de la Journée du désarmement.

Il a insisté sur le fait que ni Iñigo Urkullu, ni aucun membre de l’exécutif ne participeront aux actes publics prévus pour cette journée à Bayonne. "Le Gouvernement basque n’a à aucun moment eu l’idée de participer à des évènements le 8 avril", a affirmé Josu Erkoreka à la presse aujourd’hui. Il rappelle que ce qui importe l’exécutif est que la remise des armes d'ETA soit faite de façon "légale, complète, vérifiée et sans contreparties".

La présidente du parlement de Navarre y sera

En revanche, la présidente du Parlement de Navarre, Ainhoa Aznarez (Podemos), a déclaré à la radio Info7 qu’elle serait présente à la journée du désarmement, organisée par les "artisans de la paix". "Il est temps d’être présent et de faciliter le désarmement." Elle veut "être à la hauteur des circonstances" et montrer aux citoyens "que les institutions sont unies et qu’il y a unanimité" dans tout ce qui concerne le désarmement total d’ETA.



Du côté des partis et des syndicats du Sud, il semblerait que l'engagement soit clair et largement partagé. Demain, les principaux partis du Pays Basque Sud présenteront une analyse commune de la "Journée du désarmement" à Bilbo. A savoir, le PNV, EH Bildu, PSE, Podemos EAE, Ezker Anitza, Geroa-Bai, Podemos Nafarroa, Izquierda Ezkerra. Mais aussi ELA, LAB, CCOO et UGT.

La présence du président du PNV aux côtés du représentant d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, du PSE et de Podemos est à noter. L'éventail des partis représentés est plus large qu'après l'opération de Louhossoa. Isolé, le Parti Populaire reste arc-bouté dans ses positions.