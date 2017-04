Les écologistes soutiennent l'appel du 8 avril

Bizi ! voit en l'initiative prise par la société civile de désarmer définitivement ETA "une occasion historique de poser les bases d'une paix juste et durable au Pays Basque".

Pour le mouvement, ce désarmement total "permettra de tourner définitivement la page du conflit armé, et devra permettre de progresser au plus vite sur les autres questions essentielles du processus de paix". Comme la question des prisonniers et des exilés politiques basques, la question des victimes. Ainsi, cela "posera les bases d'un nouveau vivre-ensemble en Pays Basque".

Quant à la non implication des Etats français et espagnol dans le processus, Bizi ! dit ne plus vouloir la laisser "menacer le processus de paix qui a été amorcé à la conférence d'Aiete". Le mouvement appelle donc "le plus grand nombre à participer à la journée du désarmement", le samedi 8 avril.

Les partis Europe Ecologie Les Verts Pays Basque et Nouvelle-Aquitaine appellent aussi les citoyens à être "toutes et tous des artisans de la paix" le 8 avril, dans un communiqué, cet après midi. "Plus de 5 ans après la fin de la lutte armée par ETA, le temps du cynisme doit cesser" écrivent-ils.