Rugby : Bilbo accueillera les finales des coupes d’Europe

"Nous sommes vraiment ravis d'exporter le meilleur du rugby européen de club vers des fans de rugby sur un nouveau territoire. Bilbao est une très belle destination qui apporte de la nouveauté à nos tournois et qui permet d'élargir les horizons de notre sport sur le continent", a expliqué Simon Halliday, le président de l'EPCR, qui s'appuie notamment sur le succès de la finale de Top 14 disputée à Barcelone l'an dernier.



Cette décision a été immédiatement saluée par Alfonso Feijoo, président de la fédération espagnole. "Cette compétition si prestigieuse nous permettra d'accélérer le développement de notre sport non seulement au Pays Basque mais dans toute l'Espagne", a-t-il réagi.



L'impact économique pour la ville de Lyon généré par le week-end des finales 2016 a été estimé à 20,4 millions d'euros, a également noté l’EPCR pour illustrer "l’apport conséquent pour l'économie locale que représente le fait d'accueillir les meilleurs tournois de rugby de clubs d'Europe".



Cette candidature a été soutenue par la Fédération espagnole de rugby, le Ministère des Sports (CSD), la Province de Biscaye, le Gouvernement basque et la Ville de Bilbo. Le Stade San Mames, antre de l'Athletic Bilbao, peut accueillir 53 289 personnes. Il a été inauguré en 2013 et fait partie des stades qui acueilleront l'Euro-2020 de football.



C’est Newcastle qui succèdera à Bilbo pour les finales 2019.