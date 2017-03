Zirko bat datorkigu

D’Otxandio à Iruñea, la vingtième Korrika débute aujourd'hui et passera par le Pays Basque Nord les 2, 3 et 4 avril. Entrée de plein fouet dans le siècle 2.0 et ses applis mobiles, elle reste l'événement phare d'AEK aussi vécu par la diaspora. Euskaltzale et circassiens vont relayer le témoin et son message secret.