Grippe aviaire : un vent de fronde à ELB

"Grippe aviaire : Stop aux dérives industrielles. Non à l’abattage des animaux sains." Le syndicat ELB a rencontré le directeur départemental de la protection des populations ce vendredi matin. Une réunion pour dénoncer non seulement les dérives industrielles mais aussi demander l’arrêt de l’abattage systématique de canards sains dans les élevages autarciques.

Mais la réunion a tourné court, les arguments d’ELB n’ayant pas été entendus par les services de l’Etat.

"Comme nous les consommateurs aussi réclament des politiques publiques qui soutiennent les élevages de volailles paysans et non pas qui les détruisent", relève le syndicat. Et c’est la raison pour laquelle un front collectif s’organise pour empêcher ces abattages.

"Nous sommes prêts à nous mobiliser dès qu'un éleveur recevra un appel lui annonçant la venue des services vétérinaires chez lui. Cela pourrait être le cas prochainement ici à Gabat, mais aussi à Béguios, Domezain, Barcus…", prévient-il.

Les élevages autarciques qui travaillent en circuit court élèvent des animaux plus rustiques qu’en ferme industrielle, donc plus résistants aux maladies, avec des densités bien plus faibles. "Aujourd'hui, leurs animaux ne présentent aucun signe de maladie : pour nous, leur abattage ne se justifie pas."

A ce jour, 4 millions de canards ont été abattus dans le territoire français du fait de la grippe aviaire de cette année. Parmi eux 2,3 millions au titre des abattages préventifs, c'est-à-dire pour la plupart des animaux sains à proximité des foyers.