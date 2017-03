La Korrika est lancée !

La 20e édition de la Korrika vient d'être lancée à Otxandio, un petit village euskaldun de Bizkaia cet après-midi, à 17 heures, où des animations ont été organisées toute la journée, du théâtre comme des jeux pour enfants.

Cette année, hommage est rendu aux créateurs de la Korrika, la première datant de 1980 et qui s'est courue de Oñati à Bilbo. Les premiers passeurs de relais sont d'ailleurs des proches de Joseba Kanbo, un des créateurs de la Korrika et grand défenseur de l'euskara.

Les coureurs seront rassemblés derrière le slogan : "Batzuk". Bat (un) et Zuk (toi) qui invite tous les participants à s'impliuqer pour l'eukara et Batzuk en un seul mot qui signifie "plusieurs afin d'avoquer la nécessaire pluralité des langues et des cultures.