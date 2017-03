La journée du 8 avril aura lieu en deux volets

Les artisans de la paix ont annoncé cet après midi que la journée du 8 avril se déroulerait en deux volets. Avec, d’un côté, "des opérations sécurisées de désarmement de l’ETA qui se dérouleront en dehors de Bayonne" et qui seront "effectuées de sorte à garantir qu’il soit total, vérifiable et vérifié". Et, d’un autre côté, un rassemblement à Bayonne.



Dès 10 h 30 du matin, "diverses conférences se tiendront à Bayonne en présence de personnalités spécialistes des processus de résolution de conflit", est annoncé dans le communiqué, sans plus de détails. Puis, les artisans de la paix appelent à un "grand rassemblement" pour soutenir le désarmement "dans la dignité et dans le respect des souffrance engendrées dans chacun des camps concernés par le conflit", à partir de 15 h, dans le centre de Bayonne.