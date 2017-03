Iruñea, la ville qui a vu le plus de fois le début ou la fin de la Korrika

Le passage de la Korrika change le rythme de vie d'une commune, bouscule la routine de ses citoyens. Beaucoup de gens qui, habituellement, ne courent pas, ne passent pas à côté de cette occasion. Mais si, en plus, cet endroit a été choisi pour être un lieu de départ ou d'arrivée de la grande course en faveur de l'euskara, cette transformation est encore plus évidente.

Iruñea a vécu cette situation sept fois, bientôt huit, étant donné qu’elle a été choisie pour accueillir la grande fête finale de la Korrika, le dimanche 9 Avril. Sa première Korrika, Iruñea l’avait connue lors de la deuxième édition, en 1982. L'arrivée avait eu lieu à Donostia avec le thème "Aek, l'alternative populaire de l'euskara ; Korrika, la réponse des citoyens en faveur de l'euskara".

En 1985, la quatrième édition avait eu lieu au départ de Tardets avec la fin à Iruñea. Le thème choisi était "Un pays, une langue". Quatre ans plus tard, en 1989, la course était au départ d’Iruñea pour sa sixième édition, qui a également terminé à Donostia avec le thème "L'euskara en courant et c'est tout. Le Pays Basque Aek".

Arrivée le dimanche 9 avril

La huitième édition, qui s’est tenue quatre ans plus tard, est revenue à Iruñea sous le slogan "Nous aimons tous notre pays en euskara" et s’est terminée à Bilbo. Six ans plus tard, en 1999, les rues d’Iruñea ont accueilli la onzième édition de la Korrika, qui s’est encore une fois conclue à Donostia avec le thème "Toi et moi en euskara".



Iruñea fût de nouveau le théâtre de l'arrivée des éditions 13 et 15 de la Korrika, qui se sont tenues respectivement en 2003 et 2007. La première était venue de Mauléon avec le slogan "Un peuple préparant l'avenir, Korrika" tandis que la deuxième avait quitté Karrantza sous le slogan "Accrocher" qui peut aussi se traduire par "Attraper" (le témoin par exemple...).



Iruñea, depuis 2007, n'avait été ni au début ni à la fin de la Korrika, bien que toutes les éditions soient naturellement passées par la ville avec une participation massive des habitants.



Ce matin, jeudi 30 mars, la course part d’Otxandio. Iruñea sera de nouveau le terminus, le dimanche 9 avril. Ainsi, elle devient la capitale basque qui a le plus accueilli la Korrika, au début et à la fin de la course. Elle est suivie de près par Bilbo, qui en est à sept départs et arrivées confondues.



D'autres grandes villes, comme Donostia, Gasteiz et Bayonne ont eu cet honneur quatre fois. Alors que Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon ont seulement été une fois en début ou en fin de parcours, comme d'autres villes telles que Oñati, Hendaye, Orreaga, Tutera, Trebiñu, Andoain et Urepel.