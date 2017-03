Imagine... Otxandio, Iruñea, San Francisco, le Népal

Elle s’élance aujourd’hui. La Korrika symbole de la récupération de l’euskara organisée par l’association AEK sillonnera le Pays Basque durant dix jours. D’Otxandio à Iruñea et dans plusieurs pays. Cela sera la 20e édition de cette fête qui trouve son sens dans la mobilisation populaire qu’elle suscite.

AEK est chargé de l’apprentissage de l’euskara auprès des adultes. C’est aussi le symbole de la prise en charge par une association d’une volonté de mettre en place une politique linguistique sans attendre que les institutions et les politiques le fassent. La deuxième étape était de convaincre ces mêmes institutions d’aider par des fonds publics à atteindre les objectifs fixés. Ce qui fut fait.

Imaginons un instant une position attentiste dans ce domaine comme dans d’autres face à des institutions et des politiques embourbés dans leurs certitudes et souvent coupés des réalités. Il ne se serait rien passé, ou si peu, et certainement mal.

Le dynamisme d’AEK avec forcément ses lacunes, conflits et contradictions comme dans toute association vivante, témoigne aussi d’un fait de société et d’une manière de faire et de s’engager de plus en plus répandue. Compter sur ses propres forces et essayer de mettre en musique ses aspirations au plus près de son lieu de vie en activant des réseaux de solidarité. Rien à voir avec le repli sur soi consistant à se désintéresser de ce qui n’est pas dépendant de la sphère privée.

En cette période électorale des présidentielles où la défiance règne envers les politiques perçus comme de plus en plus éloignés de la réalité de la majorité des citoyens, le dynamisme des associations peut être pour certains un vain refuge. Pourtant, à l’aune des réalisations collectives et concrètes que ces pratiques sociales engendrent, c’est véritablement un contre-pouvoir qui se met en place. Les sondages à manier avec précaution indiquent qu’un fort taux d’abstention est prévisible et que beaucoup d’électeurs potentiels sont toujours hésitants. Dans ce vivier d’abstentionnistes, beaucoup ont renoncé à accorder leur confiance à tel ou tel candidat.

Quid de la politique ? Précisément le champ associatif est aujourd’hui éminemment politique. Il tourne simplement le dos à la politique traditionnelle et conventionnelle en crise. Les nombreuses initiatives construites au Pays Basque, telles qu’ AEK, Seaska, Ganbara pour ne citer que les plus connues partent d’une réflexion se basant sur le quotidien des individus, analysant les manques et cherchant des solutions de proximité. Ce que ne font plus la majorité des partis politiques allant jusqu’à provoquer des réflexes de repli et de rejet de l’autre, différent.

Les associations sont souvent le vivier des vrais enjeux de société et posent des questions aux politiques, voire enrichissent le débat public qui en a bien besoin. Gare à la récupération et à la manipulation de ces mêmes politiques diront les plus madrés ! En cette période de crise, une redéfinition du politique est certes nécessaire. Mais en attendant, les associations construisent au plus près des citoyens et redonnent au mot politique son sens primaire. Terminons par la Korrika qui certes traversera le Pays Basque mais aussi de nombreux pays tels que le Népal où 400 personnes, à l’initiative de bénévoles bizkaitar, porteront haut le message de faire vivre l’euskara.