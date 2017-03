Vincent Bru : parti ou pas parti ?

Le cas de conscience (politique) du maire de Cambo est assez significatif de l'embarras actuel des élus locaux devant le spectacle qui leur est offert et auquel ils participent bon gré, mal gré. Vincent Bru se dit "déçu et inquiet" et alors que l'annonce de sa candidature sur la sixième est sur toutes les lèvres, il assure n'avoir pris aucune décision.

Autre fait symptomatique du climat actuel, il confie : "Le fait d'être membre d'un parti n'est plus un critère. Il vaut mieux être rattaché à des personnalités, à un mouvement". Jean-Jacques Lasserre l'a bien contacté pour une investiture MoDem. Le bruit court même que François Bayrou lui aurait négocié la sixième avec Emmanuel Macron.

Mais à cette phrase, et bien qu'il reste volontairement évasif, on sent que la balance penche plutôt directement pour Macron et son "mouvement". Amusant quand on pense que son côté sans étiquette, plutôt un atout pour glaner une ville comme Cambo, lui était systématiquement reproché lors de "grandes" élections. Il n'est en effet encarté à l'UDI que depuis trois ans et a été le suppléant sans-étiquette de Michèle Alliot-Marie en 2012.

Mieux vaut prévenir ...

Les lignes bougent à cet égard, c'est indéniable. Pas la sienne, de centre-droit. Et de noter sibyllin que tant Maider Arosteguy –transfuge de l'UDI pour LR et qu'il juge sans l'expérience nécessaire- que Stéphane Alvarez -candidat UDI- soutiennent publiquement Fillon, "qui offre une campagne très à droite et dont les affaires, si elles avaient été connues avant, auraient indiscutablement modifié le résultat de la primaire".

Quant à Sylviane Alaux, "elle a fait son travail de manière très honnête et c'est important de le dire. Mais elle ne bénéficie pas de l'influence suffisante pour être efficace. Et sur les idées, elle soutient la ligne Hamon, nous avons donc de grosses divergences." Voilà qui est dit, dans l'hypothèse de…