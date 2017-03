Trois jours de rencontres chorégraphiques à Biarritz

C’est Gaël Domenger, responsable du LABO du ballet de Biarritz, qui pilote depuis cinq ans "Regards croisés", un projet de coopération chorégraphique transfrontalier. Son objectif est de faire découvrir la danse contemporaine basque et de favoriser les rencontres entre le public et les articles.



Spectacles, ateliers ouverts au public et conférence sont au menu de ces trois jours de rencontres artistiques. Cet évènement est organisé en partenariat avec la Fundicion de Bilbao, le Glob théâtre de Bordeaux, la Compagnie de Pedro Pauwels/ association Peau, le centre culturel Niessen à Errenteria (Gipuzkoa) ainsi que l’école de danse portugaise Genasiano de Vila Nova de Gaia (Porto).



Le programme



Mercredi 29 mars : à 19 h, répétition publique des Compagnies Ertza et Organiz ; à 20 h, atelier LABO dirigé par Pedro Pauwels, au grand studio Malandain Ballet Biarritz, gare du Midi, entrée libre sur réservation*.



Jeudi 30 mars : à 13 h, atelier de la compagnie Ertza (Asier Zabaleta) pour les élèves de l’option "art et danse" du lycée Malraux et à 15 h 30, pour ceux de l’INSA, au grand studio Malandain Ballet Biarritz, gare du Midi ; à 19 h, rencontre/conférence "Quand l’art chorégraphique parle d’identité culturelle ?" au musée historique de Biarritz, entrée libre sur réservation* ; à 21 h, représentation d'"Irrintzi", de la compagnie Organik - Natalia Monge, au Colisée (payant, voir en bas de l’article).





IRRINTZI :: ORGANIK danza-teatro from DREAM in pictures on Vimeo.

Vendredi 31 mars : à 10 h, atelier de la compagnie Organik (Natalia Monge) pour les élèves de l’INSA et à 13 h, pour ceux de l’option "art et danse" du lycée Malraux, au grand studio Malandain Ballet Biarritz, gare du Midi ; à 19 h, présentation publique du travail du chorégraphe Pedro Pauwels avec les élèves des sections de danse et musique de l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA), au grand studio Malandain Ballet Biarritz, gare du Midi, entrée libre sur réservation* ; à 21 h, représentation de "Nan" par la compagnie Ertza - Asier Zabaleta, suivie d’un échange avec le public, au Colisée (payant, voir en bas de l’article).

Billetterie pour les spectacles "Irrintzi" et "Nan" à l’office de tourisme de Biarritz. Tel. 05 59 22 44 66). Tarifs : de 8 à 14 € le billet 22 € les deux spectacles. Plus de renseignements sur les sites de l'office de tourisme de Biarritz, du ballet de Biarritz ou de Biarritz Culture.



*Réservations au 05 59 24 67 19.