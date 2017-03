Quatre saisons pour un collège

C’est une oeuvre de Vivaldi revisitée que le quatuor Arranoa présentera ce vendredi 31, en l’église de Ciboure. Le concert sera donné au profit du collège Piarres Larzabal.

Le quatuor a travaillé deux ans sur cette nouvelle version où les instruments traditionnels basques ont pris leur place. Et pour ce faire, il a fait appel à la collaboration de cinq autres artistes. C’est ainsi que Stéphane Rougier, violoniste, a rejoint le groupe pour interpréter les parties de soliste.

Pour les musiciens traditionnels basques, le quatuor a d’abord travaillé les arrangements et parties à ajouter à l’oeuvre. C’est Marina Beretche, premier violon du quatuor et de l’orchestre régional Bayonne Côte basque, qui s'y est attelée.

Une fois ce travail réalisé, le quatuor a demandé à quatre autres musiciens de se joindre à lui : , Michel Etxecopar, musicien et chanteur souletin, Paxkal Indo et Paxkalin Chabagno à la txalaparta, et Patrick Larralde au pandero.

C’est donc une version basque et très souletine des "Quatre saisons", avec notamment le bertsi "Laus Sauak" de Ligetx, que les neufs musiciens interprèteront vendredi pour ce concert inaugural de la sortie officielle de leur CD. Les fruits d’un travail débuté au printemps 2015 et dévoilé dans l’église de Banka l’année dernière.



Billets en prévente : 15 euros. A Ciboure : Au collège Piarres Larzabal, au bar Maitenia. A St Jean de Luz : Bar Battela. A Bayonne : Elkar. A Béhobie : Bar Xaia. A Hendaye : Bar Bakar Txoko. A Ascain : Bars Plazan et Xoko Ona.

Sur place, vente des billets à 18 euros.